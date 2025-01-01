Выяснилось, кто в мае получит зарплату меньше обычного

Некоторые россияне могут получить за май зарплату в меньшем размере, чем обычно, из-за особенностей оплаты труда. Об этом напомнила в четверг, 7 мая, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Как пояснила парламентарий, это касается сотрудников со сдельной или почасовой оплатой труда — в мае есть нерабочие праздничные дни, поэтому такие работники, в отличие от сотрудников на окладе, могут получить зарплату меньше обычной.

Однако трудовое законодательство сокращает неравенство таких работников по сравнению с положением "окладников", подчеркнула Стенякина. Она сослалась на Трудовой кодекс, согласно которому работодатели обязаны выплачивать подчиненным, которые не получают оклад, дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе. Величина такого вознаграждения, согласно статье 112 ТК России, определяется работодателем самостоятельно.

При наличии часовой тарифной ставки сотрудник, который трудится в режиме стандартной пятидневной рабочей недели и дополнительно не привлекался к работе в нерабочие праздничные дни (1 и 9 мая), должен получить дополнительное вознаграждение. Если же работник был привлечен к выполнению трудовых обязанностей в нерабочие праздничные дни, оплата производится в двойном размере, цитирует парламентария РИА Новости.

Между тем доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская объявила, что средняя начисленная зарплата россиян в 2025 году превысила 100 тысяч рублей в месяц. Лидерами роста оплаты труда являются инвестиционные фонды, организаторы азартных игр, агломерации угля, антрацита и бурого угля, а также специалисты IT-сектора.

Самой высокооплачиваемой профессией в России, по данным исследования "Авито Работы", стал автомаляр. Средняя зарплата таких специалистов превысила 180 тысяч рублей, увеличившись за год на 38%. Затем в рейтинге рабочих профессий по величине зарплаты следуют сварщики (в среднем 167 132 рублей в месяц) и монолитчики (в среднем 163 076 рублей).