Гулькина вмешалась в конфликт Успенской и Чеботиной: "Люся что-то некрасивое про Любу сказала"

Любовь Успенская публично нелестно высказалась о Люсе Чеботиной. Королева шансона оставила дерзкий комментарий под постом о молодой звезде. Любовь Залмановна призналась, что исполнительница хита "Солнце Монако" ее безумно раздражает.

Люся слова старшей коллеги увидела и молчать не стала. "Не на ту напали! Пытаясь затравить меня фейковыми статьями, вбросами, вы только мотивируете меня становиться лучшей версией себя", — заявила Чеботина.

Конфликт артисток многих удивил, ведь ранее они поддерживали теплое общение, выступали на одной сцене. Не было и намека на неприязнь. Певица Наталья Гулькина высказалась о ссоре коллег. Она считает, что в конфликте нет ничего необычного.

"При чем тут завидовать или не завидовать? Одна – уже взрослая женщина, другая – молодая. Может, просто не нравится ей исполнительница. Все же бывает. Люся Чеботина – не доллар, чтобы нравиться всем абсолютно. Музыка – это вкусовщина. Одним нравится, другим – нет", — отметила Гулькина в беседе с "Абзацем".

Также Наталья предположила, что конфликт могла начать и Чеботина, обронив где-то нелестное слово в адрес Успенской. "Может быть, где-то Люся что-то некрасивое про Любу сказала, поэтому она так к ней отнеслась", — считает экс-солистка группы "Мираж".

При этом Гулькина призналась, что ей нравится творчество Чеботиной. Наталья назвала молодую певицу яркой девушкой, которая обладает отличными вокальными данными и привлекательной внешностью.