Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 101 украинский беспилотный летательный аппарат за период с 16:00 по 20:00 мск четверга, 7 мая.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, а также над акваторией Черного моря.

За тот же период мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем MAX-канале, что силы ПВО Минобороны сбили 16 беспилотников, летевших на российскую столицу. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Произошло это всего за несколько часов до начала действия перемирия, объявленного Россией в честь предстоящего Дня Победы. Соответствующий режим вступит в силу в полночь 8 мая и продлится до 10 мая. Киевский режим никак не отреагировал на эту инициативу Москвы и не дал официального ответа относительно готовности соблюдать перемирие.

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский попытался перетянуть одеяло на себя, заявив, что Украина готова ввести режим тишины, начиная с полуночи в ночь с 5 на 6 мая. При этом Зеленский утверждал, что Киев не получал официальных обращений от российской стороны касательно конкретных параметров прекращения огня и будет действовать зеркально.