Всплыли шокирующие данные о жене Евгения Плющенко: "Яна Рудковская пишет жалобы на всех"

В семье Евгения Плющенко бушует скандал. Сын олимпийского чемпиона Егор Ермак дал большое интервью, в котором рассказал о том, как на самом деле к нему относятся в новой семье отца. По словам Ермака, с папой он почти не общается. Мальчик пытался сблизиться с Плющенко, но горько пожалел об этом.

Средний сын олимпийского чемпиона 13-летний Саша, более известный как Гном Гномыч, пришел в ярость от интервью брата. Юный спортсмен записал публичное обращение к родственнику, в котором заявил, что Егор нигде не работает и только клянчит у отца деньги.

В семейные дрязги вмешался продюсер Леонид Дзюник. Он не смог остаться равнодушным к громкой ситуации и прокомментировал ее в личном блоге, обратившись к Саше Плющенко. Но видео быстро было удалено. Дзюник шокирован этим и уверен, что без Яны Рудковской не обошлось.

"Я записал видео в соцсети. Буквально через сутки его удалили. Я написал жалобу, разместил видео еще раз, но его вновь удалили. Оказывается, это Яна Рудковская пишет жалобы на всех, кто размещает подобную информацию", — возмутился Леонид в беседе с Teleprogramma.org.

Продюсер отметил, что просто хотел достучаться до Гном Гномыча. "Это же твой родной брат. Да, вы не жили вместе. Да, у вас разные мамы. Но ты должен быть мужчиной! Даже сейчас, даже в своем раннем возрасте", — обратился Дзюник к сыну Рудковской и Плющенко.