Члены Европейского союза обсуждают подготовку к переговорам с Россией. Такое признание сделал в четверг, 7 мая, глава Евросовета Антониу Кошта.

Как уточнил политик, обсуждение этой темы ведется для того, "чтобы определить наилучший способ организации нашей работы и выявить, что нам фактически необходимо обсудить с Россией, когда для этого настанет подходящий момент".

При этом Кошта, как пишет Financial Times, заявил, что у возможных переговоров Евросоюза с российским лидером Владимиром Путиным имеется потенциал, а предводитель киевского режима Владимир Зеленский якобы поддерживает ЕС на этом направлении.

Накануне президент Финляндии Александр Стубб заявил, что близок момент, когда кому-то из европейских лидеров придется "скоординированно пообщаться" с российским лидером Владимиром Путиным. Однако, подчеркивал финский политик, возобновлять диалог европейцы должны коллективно и с мандатом — самодеятельность в таких вопросах не срабатывает.

До того президент Чехии Петр Павел утверждал, что европейские политики готовы предпринять попытки восстановить диалог с Россией, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что "если имеет смысл разговаривать, мы желаем разговаривать".