По всей России для ветеранов ВОВ устраивают личные парады Победы

Каждому ветерану Великой Отечественной - персональный парад Победы. А после воспоминания о прошедшей войне, которые, несмотря на возраст ее участников, по-прежнему свежи. Поздравили с праздником трех фронтовиков в подмосковном Наро-Фоминске военнослужащие и юнармейцы.

Эти строки Федор Федорович слышал много раз, но и сейчас сдержать слезы трудно. Слишком дорогую цену заплатили за этот праздник. Под окнами маршируют юнармейцы и военнослужащие. Гремит оркестр. Звучит "Катюша". Обычный двор сегодня как Красная площадь. Всё ради того, чтобы свой личный парад прошел у каждого ветерана Великой Отечественной войны.

Николаю Логинову было 11 лет, когда он ушел на фронт в 42-м. Его не призывали – просто примкнул к своим. Стал сыном полка. Служил в 405-м батальоне аэродромного обслуживания. Такие подразделения шли в первом эшелоне, обеспечивая работу истребителей и штурмовиков. Вместе с 3-м Украинским фронтом он освобождал Смоленщину, Белоруссию, Украину. Воевал до самого конца. Победу встретил в Югославии.

К тем, кто долгие 4 года лет ежеминутно приближал окончание самой кровопролитной войны, приходят с благодарностями за Победу.

"Для меня огромная честь пройти в торжественном марше, у меня бабушка и дедушка ветераны ВОВ. К сожалению, дедушки уже нет в живых. Надо поддерживать тех, кто остались", - сказал Тимур Гусейнов, военнослужащий Московского военного округа.

Виктор Андреевич Благов тоже сбежал на фронт – очень хотел помочь своим. Прошел с полком всю Польшу и Германию, там он и был ранен в 44-м. За плечами - фронт, ранение, орден Отечественной войны. Главным богатством считает семью. Две дочки, четыре внука, десять правнуков и три праправнука. Каждую историю деда знают наизусть.

Для Виктора Андреевича тоже устроили персональный парад у его дома - желающие поздравить ветерана еле помещаются на узкой улочке, все потому что каждый хочет успеть сказать "спасибо".