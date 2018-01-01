Премьер-министр Словакии Роберт Фицо передаст президенту РФ Владимиру Путину послание от главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 7 мая заявил госсекретарь словацкого МИД Растислав Хованец, слова которого приводит издание Marker.

О чем может идти речь в послании украинца — не уточняется.

"Он [Фицо] также может получить ценную информацию от российского президента о том, как он [Путин] видит усилия по прекращению украинского конфликта", — сказал дипломат.

Хованец также сообщил о необходимости общения со "всеми вовлеченными сторонами" для урегулирования конфликта на Украине.