Иран обвинил США в нарушении перемирия

США нарушили перемирие, атаковав ряд районов Ирана и два судна. Об этом 8 мая сообщили в иранском военном командовании.

В свою очередь, телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Вашингтон действительно атаковал иранские порты Кешм и Бандар-Аббас, но это "не означает возобновление войны".

Кроме того, иранское агентство Tasnim утверждает, что несколько эсминцев США получили повреждения при ударах иранского флота.

О начале временного перемирия в конфликте США и Ирана 8 апреля заявил американский президент Дональд Трамп. Он согласился на двухстороннее прекращение огня с условием, что Тегеран полностью восстановит безопасное судоходство в Ормузском проливе.