"Легким шлепком" оказались новые атаки США в Иране

Президент США Дональд Трамп 7 мая сообщил, что возобновленные удары по иранским кораблям и городам являются "легким шлепком", а перемирие остается в действии.



Он добавил, что удары могут возобновиться, если Иран в скорейшем времени не заключит сделку с США. Кроме того, по словам главы Белого дома, три американских эсминца мирового класса прошли через Ормузский пролив.



Гостелекомпания Ирана IRIB со ссылкой на представителя военной разведки 7 мая сообщила, что ВС Ирана выпустили несколько ракет по кораблю США в Ормузе. По данным СМИ, это произошло в ответ на атаку Вашингтона на иранский нефтяной танкер.