Ветераны СВО – внуки и правнуки героев ВОВ – пройдут на Красной площади

Наследники Великой Победы в парадном расчёте на Красной площади. Ветераны СВО - внуки и правнуки героев Великой Отечественной - пройдут торжественным маршем по брусчатке. Каждый из них помнит о подвигах дедов и прадедов, и не случайно сейчас встал на защиту Родины.

Эту историю Георгий Кантария не раз слышал от своего прадеда. Тот говорил – "Знамя водрузили мы, но победил весь советский народ". Спустя 81 год, в парадном расчёте участников СВО, по Красной площади пройдут внуки и правнуки героев.

"Это большая честь, ответственность, непосредственно это – показатель нашей преемственности поколений. Исключительно плечом к плечу, если будем брать пример с наших предков, как они гнали фашизм, невзирая на национальности, только совместными усилиями сможем победить и в специальной военной операции", - отметил Георгий Кантария.

Прямо с передовой, в Москву, приехал и Дмитрий Башков – командир боевой машины "Град". Вместе с Георгием выполняли задачи под Клещеевкой. А потом, как говорится, "жизнь разбросала". Не виделись почти 2 года. Судьба вновь свела на репетиции Парада.

До той страшной войны они были простыми рабочими, механиками водителями и шахтерами, но защитником Родины стал каждый. 36 миллионов 31 тысяча 44 истории - столько собрано в этой интерактивной галерее. Ведь действительно - "Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой". У победителей – достойные наследники.

"Я не смог оказаться в стороне. Решил пойти за свою страну и за свою семью. Показать, что и сейчас есть герои нашего времени. И в то время были, и на данный момент тоже есть герои", - отметил Дмитрий Белослуцев.

Их награды – красноречивей любых слов. И об их подвигах тоже будут помнить внуки и правнуки. За то, что отразили вражескую атаку и выжили под ударом противника.

В 43 под Курском дед Марата Асанбаева вывел из-под огня четверых красноармейцев. Был контужен, но вернулся на фронт к боевым товарищам. Победу встретил в Бранденбурге. С 2022 Марат служит в зоне СВО на Сумском и Харьковском направлениях. В составе группировки "Север" он освобождал Курское приграничье.

"Мы делаем правильное дело. Всё-таки страна у нас с богатой историей, с богатыми победами, президент от Бога, поэтому очень хочется внести свою лепту в историю", - сказал Марат Асанбаев.

Славные страницы которой в этих стенах оживают. Героическая оборона Севастополя длинной в 250 дней. А это макет Брестской крепости. Её защитники почти месяц сдерживали натиск врага, доказав всему миру – нас не сломить. Что тогда, что сейчас.

Словом, тыл – крепкий. У Диляры и Захара свадьба пока только в планах. Она – учитель начальных классов. Он – военный медик.

"Это было его решение, поэтому поддержала ((СКЛ: 22:52)) Мы постоянно на связи находимся, поэтому смягчает это всё. Главное, чтобы он жив - здоров был, там всё сложится. Мы еще не определились, я хочу мальчика и девочку", - говорит Диляра Асатова.

И всё это обязательно будет. Чистое небо, яркое солнце и мир! Ради которого сейчас наши бойцы сражаются в зоне СВО. За будущее, вдохновляясь великим прошлым.

"В моем понимании это то же самое. То, что вот сейчас происходит, это чем-то напоминает то, что было раньше. То есть, по крайней мере, противник как себя ведет, имитируя фашиста. По факту они являются неонацистами – нацистами", - сказал Захар Кишкарёв, участник специальной военной операции.

Которых мы победили в 45! Тогда думалось, что насовсем. Но зло вернулось. И теперь побороть его – уже задача наследников Великой Победы.