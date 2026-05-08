Началось объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы

Перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне, вступило в силу.

Режим прекращения огня начался в полночь 8 мая и продлится до конца суток 9 мая, передает РИА Новости. Наши бойцы не будут наносить удары по ВСУ и объектам, которые связаны с украинской армией.

Москва ожидает от Киева соблюдение условий перемирия. Если ВСУ нарушат договоренности, то ВС России дадут ответ, сообщили ранее в Минобороны нашей страны.

Это уже второе перемирие с начала 2026 года. Первое президент России Владимир Путин объявил на Пасху (с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля).