США изменили отношение ко Дню Победы

Отношение США ко Дню Победы после прихода к власти Дональда Трампа кардинально изменилось.

Представители нынешней американской администрации стали иначе относиться к памятной дате, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. За последние два года в центре Вашингтона прошла акция "Бессмертный полк".

"В телефонном разговоре России и США отметили значение российско-американского братства по оружию", - подчеркнул он.

Как сообщает ТАСС на приеме в посольстве России по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне присутствовали представители администрации президента США.