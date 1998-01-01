62-летняя Лолита Милявская покинула Россию: катается с молодым блондином на кабриолете у моря

Лолита Милявская стала мамой в 1998 году. Единственную дочь артистки зовут Ева. Отцом девочки называли Александра Цекало, однако позже певица призналась, что родила от другого мужчины. Еве диагностировали одну из разновидностей аутизма — синдром Аспергера.

Уже несколько лет наследница Милявской живет в Болгарии. Ева недавно съехала от бабушки и пытается наладить быт самостоятельно. Но певица беспокоится о дочери и часто ее навещает. Вот и на майские праздники исполнительница покинула Россию.

Но на этот раз артистка улетела за границу не одна, а вместе с молодым мужчиной и даже взяла в аренду кабриолет, чтобы прокатить его с ветерком по морскому побережью. Поклонники было обрадовались за Лолиту, но быстро поняли, что эффектный блондин рядом с ней — организатор концертов певицы Олег Грановский. Милявская никогда не скрывала, что дружит с менеджером.

Грановский знаком с семье Милявской, а Ева его просто обожает. На странице Олега в соцсети можно найти фото с дочкой певицы. О Лолите же мужчина всегда говорит с восторгом.