Мама умоляет вернуться домой пропавшую два года назад Анну Цомартову: "Отец не может жить без тебя. Ты не представляешь, как тяжело ему"

Анна Цомартова пропала больше двух лет назад после соревнований в Каспийске. Студентка университета МВД вышла прогуляться к морю и исчезла.

Первая версия о том, что Цомартова утонула, так и не подтвердилась, а родители и друзья не прекращают поиски. Они уверены — Анна жива. На то, что студентка спланировала побег, указывает ряд знаков. Близкие девушки считают, что ее завербовали.

Мама Анны Диана Цомартова не теряет надежду однажды снова встретить дочь. Она ведет Телеграм-канал, где рассказывает о том, как продвигаются поиски. Люди со всего мира пишут ей, помогают искать Анну. Похожую на Цомартову девушку сначала заметили в Дубае, потом в Турции и Азербайджане. Российские следователи направили запросы в эти страны, а также в государства, расположенные у Каспийского моря, где теоретически могла оказаться Анна. Но пока найти ее не удалось.

Со своей страницы в соцсети Диана обратилась к дочери. Она решила напомнить Анне, как сильно ее любит отец.

"Как только ты, Анна, родилась, отец никому не позволял тебя купать. Он укладывал твою голову себе на ладонь, а ножки безвольно свисали вдоль руки, не достигая локтя. Ты так трогательно прижималась к его руке, совершенно безмятежная. Он осторожно водил пальцем по твоему лицу, как бы умывая тебя наполовину. Ты была похожа на дюймовочку. Отец не мог нарадоваться этой нежности. Из всех своих детей он больше всего был привязан именно к тебе", — написала Цомартова.

По словам Дианы, ее муж никогда не позволял ругать Анну, ведь она была самым любимым ребенком. Ради дочери мужчина готов на все — ему никогда ничего не было для нее жалко. Когда Анна решила учиться в Ростове-на-Дону, Цомартов продал единственное, что у него было — старенькую машину, чтобы на вырученные деньги снять квартиру для дочери.

"Он всегда отдавал последнее, чтобы создать для тебя лучшие условия. Не каждый на такое способен, большинство людей жалеют даже лишнее. Он так гордился, когда ты поступила! Этот институт был его мечтой, и он проживал твой успех так, будто это его собственный", — вспомнила Диана.

Сейчас мужчина участвует в поисках дочери, при чем сам тут же бросается проверять информацию, которая ему поступает. Даже в тех случаях, когда понимает, что след никуда не приведет.

"Сегодня на работе начальник сказал ему, что видел в магазине неподалеку девочку, очень похожую на тебя. Он тут же побежал туда, полный надежды, что это ты. Но, к сожалению, это снова было не так. Разочарование было сильным. Теперь ему не нужны твои награды и достижения. Ему нужна его маленькая дюймовочка. Он не может жить без тебя. Ты даже не представляешь, как тяжело ему дается каждая ночь, когда он остается наедине со своими мыслями", — рассказала Диана.

Цомартова умоляет дочь вернуться. Диана уверяет Анну, что никто не будет спрашивать, почему она сбежала, всем это уже не важно, главное, чтобы она вернулась домой живой.