Саша Черно из "Дома-2" сломала ногу и устроила скандал в больнице: на нее написали заявление в полицию

На Сашу Черно навалились неприятности. Звезду "Дома-2" выселили из съемной квартиры, а ее сына Стефана на сутки забрали органы опеки. Сейчас мальчик находится с папой, а Александра пытается наладить свою жизнь. Вот только после очередных ночных посиделок в кафе Черно оказалась в больнице.

Саша сломала ногу. О произошедшем звезда реалити рассказала в личном блоге, отметив, что все получилось очень нелепо. Мол, она думала, что неприятности закончились, а оказалось, что это только начало больших проблем. "Сидела в ресторане, думала, что наконец-то все мои беды закончились, но, видимо, все свои дела я решила для того, чтобы полежать в больнице", — начала выпускница "Дома-2".

По словам Черно, она она была абсолютно трезвая, ведь за вечер выпила всего пару стаканов сидра. Просто Александра увидела знакомых байкеров и попросила прокатиться.

"Я шла домой со своим другом, я была трезвая, что, кстати, обидно. Встретили знакомую компанию, в которой катались на байке. В общем я решила покататься на нем и упала. У меня был перелом. Кость торчала в одну сторону, стопа — в другую", — описала свое несчастье Саша.

Теперь экс-участница телестройки сетует, что ей предстоит операция. Александру уже определили в палату. "Все это очень больно. Меня положили в больницу, вставили мне спицу, как я кричала! Операция, дай Бог, будет только в пятницу", — призналась 32-летняя блогерша.

Соседи Черно по палате не рады, что с ними лечится "звезда". Саша не расстается с телефоном, ведет прямые эфиры, в которых показывает других пациентов. Как рассказали "МК" очевидцы, Александра устроила в больнице целое ток-шоу, снимая все на телефон, также она оскорбляла окружающих.