Москвичам рассказали, когда в столицу вернется жара

30-тиградусная жара вернется в столицу только с наступлением лета.

"Пятидневное метеорологическое лето закончилось до лучших времен", - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Накануне в Подмосковье зафиксировали рекордную для 7 мая температуру: в Можайске температура поднялась до +28,5 °C, а в Коломне - до +30,9 °C.

Сегодня в Москве похолодало на 10 градусов по сравнению со вчерашним днем. Столбики термометра покажут не выше 18 градусов. Местами пройдут дожди.

9 мая ожидается облачная погода и небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 12-15 градусов.