В шкафах платья, на столике расческа, а кровать заправлена: квартира Жанны Фриске уже 11 лет стоит нетронутой

Певица Жанна Фриске умерла в 2015 году после длительной борьбы с раком мозга. Близкие исполнительницы хита "Малинки" все еще до конца не смирились с утратой.

Роскошная 90-метровая квартира артистки на Красной Пресне стоит нетронутой. Лишь изредка мать и сестра Жанны наведываются туда, чтобы убрать пыль, включить увлажнители воздуха и проверить состояние коммуникаций.

На днях Наталья, сестра певицы, ездила осмотреть жилье. По просьбе подписчицы родственница Жанны сняла видео в квартире, и показала интерьер, который долгие годы остается неизменным.

Судя по кадрам, близкие исполнительницы бережно хранят вещи, которыми она владела. На туалетном столике все еще лежит расческа певицы, стоят ее косметические средства, любимые духи. В шкафах хранятся платья Фриске, ее коллекция сумок и обуви, на комоде ароматизированные свечи, фото в рамке и вазы. Даже кровать заправлена так, что кажется Жанна скоро вернется домой и приляжет отдохнуть.

Несколько лет назад в интервью Наталья объяснила, зачем она и ее родные превратили жилище в мемориал. Как оказалось, апартаменты ждут своего законного владельца – единственного ребенка Жанны, Платона. Мальчик в будущем унаследует квадратные метры.

"Квартира Жанны как она стояла, так и стоит. Мы все ждем, когда Платошенька придет. Ну они сами решат, вряд ли он будет там жить. Мы просто хотим сохранить и показать ту атмосферу, какой была его мама..." — призналась Фриске-младшая в эфире шоу "Звезды сошлись".

Сын певицы, Платон, живет с отцом – телеведущим Дмитрием Шепелевым. Отношения Шепелева с родственниками Фриске оставляют желать лучшего. Мать и отец Жанны, а также ее сестра не имеют возможности общаться с Платоном.