Собянин поздравил коллектив центра имени Хруничева с 110-летием предприятия

Легендарному космическому центру имени Хруничева исполнилось 110 лет. С юбилеем коллектив поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Отметив в социальных сетях, что основанное в начале прошлого столетия в Филях предприятие прошло путь от производства автомобилей до создания сложнейших комплексов и сейчас входит в госкорпорацию "Роскосмос".

Важное достижение последних лет - работа над ракетой-носителем "Ангара - А5М", способной доставлять космические аппараты массой до 27 тонн. С космодрома Восточный она будет выводить пилотируемые корабли и модули Российской орбитальной станции.