ФСБ рассказала об убийствах фашистами советских пленных в Крыму

Вместо эвакуации – тотальное уничтожение. Нацисты перед отступлением из Крыма собирали местное население, вывозили большими группами на баржах из Севастопольского и Евпаторийского портов, а затем топили в открытом море. Очередные свидетельства преступлений фашистов на полуострове в рассекреченных документах Центрального архива ФСБ России.

Зверства зафиксированы в отчетах партизан, советской агентуры и подтверждены немецким перебежчиком Иосифом Вольдкерром. Только 8 декабря 1943 года из Севастопольского порта было вывезено в море и потоплено до 5000 человек – в основном, узники немецких лагерей и тюрем. 20 декабря в море были убиты 200 раненных советских военнослужащих.

С особым зверством фашисты относились к военнопленным. Только в лагере для пересыльных "Картофельный городок" за первый год оккупации погибли порядка 6 тысяч человек. Всему виной ужасные условия содержания. Заключенные жили под открытым небом, зачастую без одежды и обуви. Из еды – до 100 граммов заменителя хлеба или болтушка с отрубями. Менее чем за 3 года через это место прошли до 144 тысяч советских граждан.

А это архивные фотографии жертв массовых расстрелов мирного населения под Керчью. Во время первой оккупации города в конце 41-го немцы уничтожили здесь 7 тысяч человек.

"Это была политика репрессии, направленная на уничтожение гражданского населения и военнопленных в годы Великой Отечественной войны, поэтому в 2022 году Верховный суд Республики Крым признал эти события геноцидом многонационального советского народа. С другой стороны, это была политика так называемой выжженной земли, когда оккупанты откуда-то отступали, они всегда старались уничтожить всю критическую инфраструктуру, продовольствие, транспорт, и в том числе угоняли население", - рассказал Олег Романько, заведующий кафедрой истории России КФУ им. В.И. Вернадского.

Оккупанты вывозили паровозы в разобранном виде, забирали скот и остатки зерна. Сельхозтехнику и инвентарь взрывали на месте, выводили из строя критическую инфраструктуру, чтобы оставить полуостров непригодным для жизни. Грабили музеи.

Комиссия госбезопасности в ноябре 44-го предварительно оценила ущерб, нанесенный только Севастополю, более чем в 2 миллиарда рублей. Главная база Черноморского флота была разрушена на 97 процентов. Так же, как и Керчь. В Ялте уничтожены 24 санатория, 33 частично повреждены. Музеи разграблены.

При этом практически сразу же после освобождения началось масштабное восстановление региона. Первым делом отремонтировали электростанции, хлебозаводы, школы и жилой фонд. А уже через 10 лет, благодаря неимоверным усилиям советского народа, удалось полностью возродить Крым и Севастополь.