ВС России дали зеркальный ответ на нарушение перемирия со стороны ВСУ

Вооруженные силы России зеркально реагировали на нарушения режима прекращения огня со стороны украинских войск.

Несмотря на объявленное Россией перемирие, ВСУ наносят удары дронами и артиллерией. Только в зоне проведения СВО зафиксировано 1365 нарушений. Россия вынуждена отвечать зеркально, сообщили в Минобороны России.

"Наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА", - сообщили в военном ведомстве.

Перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне, началось в полночь 8 мая и продлится до конца суток 9 мая.