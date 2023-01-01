Названа настоящая причина расставания Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Кейт Миддлтон и принц Уильям расстанутся в ближайшие дни. Об этом официально объявил Кенсингтонский дворец. Дело в том, что на следующей неделе Кэтрин отправится в Италию — это станет ее первым зарубежным визитом с 2023 года, а также первой поездкой за границу после того, как у принцессы выявили рак.

Миддлтон посетит город Реджо-Эмилия на севере Италии 13 и 14 мая вместе с Центром раннего детства Королевского фонда. Визит станет частью "исследовательской миссии по изучению всемирно признанного подхода Реджо-Эмилия". Эта образовательная философия делает акцент на обучении, ориентированном на ребенка, роли сообщества, а также значении окружающей среды и человеческих отношений в развитии детей.

Как рассказали в окружении принцессы, Кэтрин вызвалась поехать в Италию без Уильяма, так как решила, что ей пора привыкать к роли королевы. Когда Уильям займет трон, ей придется часто совершать государственные поездки одной.

Представитель Кенсингтонского дворца заявил, что Кейт с нетерпением ждет путешествия в Италию. Принцесса Уэльская сможет "собственными глазами увидеть, как подход Реджо-Эмилия создает среду, где природа и теплые человеческие отношения объединяются для поддержки развития детей".

Уильям же останется с сыновьями и дочкой. Супруги воспитывают троих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Уильяму придется возить наследников в школу, пока Кейт будет в Италии.