Тысячи пассажиров ожидают вылета в аэропортах на юге России

На юге России из-за атаки дронов ВСУ приостановили работу 13 аэропортов.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник попал в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России", расположенное в Ростове-на-Дону. Там происходит управление полетами.

Временно закрыты на взлет и посаду воздушные гавани Ростова-на-Дону, Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты, сообщил Минтранс России.

Росавиация корректируют расписание полетов вместе с авиакомпаниями и аэропортами.

В настоящий момент задержаны и отменены более 80 рейсов. Более 14 тысяч пассажиров ожидают вылета в аэропортах, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Наиболее сложная ситуация сложилась в аэропорту Сочи, где сбои в расписании продолжаются уже второй день.