Дептранс назвал улицы в центре Москвы, где ограничат движение 9 мая

На некоторых улицах и набережных в центре Москвы 9 мая перекроют движение на время проведения парада Победы.

Движение будет временно перекрыто на следующих улицах:

Тверская улица (от Моховой до Тверского бульвара);

Моховая улица (от улицы Воздвиженка до улицы Тверская);

Большая Никитская улица (от улицы Моховая до Романова переулка);

Петровка (от Дмитровского переулка до Театрального проезда);

Садовническая улица (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста);

Гончарная набережная (от Гончарного проезда до Котельнической набережной);

Садовническая набережная (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста);

Пречистенская набережная (от Кремлевской набережной до Соймоновского проезда).

Будут закрыты улицы Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка; Фалеевский, Лубочный, Ветошный, 1-й и 2-й Раушские переулки; Китайгородский, Театральный и Соймоновский проезды; Старая, Новая и Болотная площади, а также Большой Москворецкий и Чугунный мосты.

Нельзя будет проехать по Москворецкой, Кремлевской, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Котельнической, Болотной, Кадашевской набережным.

На всех вышеперечисленных улицах, проездах, переулках, набережных будет временно запрещена парковка до 23:59 9 мая, сообщили в столичном дептрансе.

Проехать в районе перекрытий на такси, электросамокатах и велосипедах нельзя. Ограничения действуют на время проведения мероприятий.

Также 9 мая будет ограничен выход на ряде центральных станций метро и МЦК. С 05:30 и до окончания перекрытий станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

Изменятся некоторые маршруты наземного транспорта. С полным списком можно ознакомиться здесь.