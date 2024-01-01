Собчак обескуражила выходкой в преддверии Дня Победы: "Патриотка с израильским паспортом!"

Ксения Собчак уже принарядилась ко Дню Победы. В своем блоге журналистка продемонстрировала праздничный образ — блестящий жилет с красной звездой от дизайнера Александра Арутюнова.

Красная звезда выложена на жилете бисером и стеклярусом. Смотрится такой элемент очень эффектно. Собчак скомбинировала жилет с белой рубашкой в полоску, голубыми джинсами и светлыми казаками. Волосы Ксения убрала в аккуратную прическу, а дополнила образ ярким макияжем и сумкой с коровьим принтом и бахромой от Maison Margiela.

Собчак явно поработала со стилистом, чтобы предстать в таком виде перед людьми. Вот только народ старания знаменитости не оценил. Конечно, нашлись те, кто похвалил Ксению, но большинство обескуражено. Пользователи Сети заявили журналистке, что День Победы — не повод покрасоваться нарядом за сотни тысяч рублей.

"Патриотка с израильским паспортом"; "Какой красивый жилет"; "Ну такое, на грани"; "Совсем с ума выжила. Еще Знамя Победы бы нацепила"; "Я считаю, что это неуважение к символам Победы", — прокомментировали образ Ксении в Сети.

Как пишет "Комсомольская правда", жилет с пятиконечной звездой, напоминающей символ героизма и советской власти, Александр Арутюнов представил еще в декабре 2024 года. Стоимость жилета на сегодняшний день неизвестна, так как он из старой коллекции.