Лавров: пощады не будет, если Запад помешает празднованию Дня Победы

Россия даст жесткий ответ в случае попыток сорвать празднование Дня Победы.

С таким предупреждением выступил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, западные нацисты руками Киева пытаются испортить празднование 9 мая.

"Если случится то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет", - сказал министр в ходе мероприятия по возложению венков к мемориальным доскам в здании МИД.

Празднование 81-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится завтра. Как ожидается, мероприятие посетят президенты Белоруссии и Абхазии, премьер-министр Словакии, главы Лаоса, Южной Осетии и Республики Сербской и верховный правитель Малайзии.