В Москве прошла масштабная патриотическая акция "Живая цепь памяти"

Колонна из тысячи человек с флагами России сегодня прошла по набережной Северного речного вокзала в столице. Масштабная патриотическая акция "Живая цепь памяти" объединила неравнодушных жителей города, ветеранов спецоперации, депутатов, общественных деятелей.

Участники с красными зонтиками в руках выстроились в форме слова "Победа". Они вспоминали великий подвиг фронтовиков и тружеников тыла, а также военных врачей.

"Более 17 млн раненых было возвращено в строй, 116 тысяч военных медиков были награждены наградами за свой ратный подвиг. И сегодня, вспоминая дух победы и профессионализм наших врачей, мы спасаем жизни бойцам в зоне СВО", - отметил Дмитрий Назаров, военный врач, заместитель начальника филиала военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко, сторонник партии "Единая Россия".