В преддверии 9 мая в Москве открылась выставка "Единство народов. Историко-культурный код Победы". На ней представлены архивы, документальная хроника и личные истории тех, кто стал свидетелем Великой Отечественной.

Они рассказывают о том, как формировался фронт, где плечом к плечу сражались представители разных народов СССР. Второй раздел экспозиции посвящён трудовому подвигу многонационального тыла, а третий - раскрывает, как плакатное искусство и документалистика укрепляли дух единства.

Посетители смогут проследить путь от первых дней войны до триумфа 45 года.