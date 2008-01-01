Стресс и поджог: раскрыта тайна смерти Александра Абдулова

Александр Абдулов скончался 3 января 2008 года. Артист боролся с раком легких, но болезнь оказалась сильнее.

Жадный до жизни, импульсивный, горячий — таким помнят Абдулова родные и коллеги. Он мог заявиться в три часа ночи к режиссеру Соловьеву, чтобы познакомить с перспективным, с его точки зрения, артистом.

Абдулов всегда был полон идей и планов, которые зачастую казались абсолютно нереальными. Однако у Александра был талант: по словам друзей, он раздвигал границы действительности и умел жизнь превратить в сказку. При этом всем он никогда не был снобом и "звездой", обожал людей.

Близкие уверены, что артиста сгубило беспечное отношение к собственному здоровью. После 50 лет Александр Гавриилович начал ощущать частые недомогания, но продолжал много сниматься, играть на сцене, а по ночам "зажигать" с друзьями и коллегами. Времени на поход к врачу у звезды кино не было.

После женитьбы на молодой красавице Юлии Мешиной и рождения дочери Евгении у Абдулова и вовсе началась новая жизнь. При этом его все чаще мучили невыносимые боли, но артист глушил таблетками тревожные звоночки собственного организма. Летом 2007-го во время съемок в Севастополе Александру Гаврииловичу стало совсем плохо, с площадки его увезли на скорой. А в больнице поставили страшный диагноз — рак легких, при чем настолько запущенный, что операцию медики делать не взялись.

Однако, болезнь не возникла на пустом месте. Рак у Абдулова спровоцировало одно ЧП, в этом уверены друзья актера. Александр Гавриилович готовил режиссерский проект. Но незадолго до премьеры кто-то сжег все декорации – это вызвало у актера сильнейший стресс. На фоне переживаний и начала развиваться коварная болезнь.

В возрасте 54 лет Абдулов скончался. Отпевали артиста в храме Рождества Богородицы в Путинках, который он восстанавливал на свои деньги и где крестил дочь. Похоронили Александра Гаврииловича на центральной аллее Ваганьковского кладбища. Его могила одной из первых "встречает" посетителей погоста.