Минобороны сообщило новые данные о нарушении перемирия со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с момента начала перемирия, объявленного Россией перед Днем Победы, нарушили его 1630 раз.

Свежие данные привело Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Противник наносил удары БПЛА и артиллерией по позициям наших войск в зоне СВО, а также по гражданским объектам в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

ВС России зеркально реагируют на нарушение перемирия со стороны Украины. Ответные удар наносятся по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, а также по пунктам управления и места запуска БПЛА.