Собянин вручил участникам ВОВ памятные знаки "85 лет битвы за Москву"

В мэрии Сергей Собянин вручил трем москвичам памятные нагрудные знаки - "85 лет битвы за Москву". Юбилейная дата будет отмечаться в этом году. Несмотря на преклонный возраст, участники присутствовали на церемонии лично. И рассказывали свои истории, которые не могут не поражать.

Поддержать Екатерину Ивановну пришла почти вся ее семья - дочь, внучка с супругом, внук и две правнучки. В свои 103 года ветеран до сих пор отчетливо помнит звуки моторов немецких самолетов, по которому безошибочно определяла марку, направление и высоту.

"Я до сих пор помню самолет Мессершмитт, самый страшный немецкий самолет Мессершмитт 88, Фокке-Вульф, Хенкель 111. Я до сих пор все самолеты знаю немецкие. И когда летит самолет, передавали все сообщения в Кубинку", - рассказала Екатерина Ивановна Евдокимова, участница Великой Отечественной войны.

В ноябре 41-го 18-летняя Катя добровольцем ушла на фронт. Обеспечивала связь в системе ПВО. И это для нее было важнее жизни.

"Обещание подписала, что на вытянутой руке не хватит кабеля, то я в конце кабеля должна руки захватить. То есть по мне должен ток пройти. Я должна погибнуть, но связь наладить", - говорит Екатерина Ивановна.

Принимала участие в освобождении Белоруссии. Под Барановичами, столкнувшись с двумя немецкими солдатами, потеряла напарника, но взяла в плен фашиста, и его показания помогли без боя освободить две белорусские деревни.

"Мне говорят, что он плакал, что он арийской крови и попался девчонке", - рассказала Екатерина Ивановна Евдокимова.

Сегодня в Мраморном зале столичной мэрии звучали невероятные героические истории москвичей - участников Великой Отечественной войны и защитников столицы. Для них подготовили нагрудные знаки "85 лет битвы за Москву".

Специальную памятную награду правительство Москвы учредило к 85-летию начала контрнаступления. Это золотистый диск с объемным лавровым венком, внутри которого защитники неба - воины-зенитчики на фоне Московского Кремля.

Оборона Москвы длилась 203 дня. Это была битва, в которой решалась судьба столицы и всей страны. В канун Дня Победы мэр Москвы Сергей Собянин вручил памятные нагрудные знаки и поблагодарил тех, кто отстоял город и сделал, казалось, невозможное.

"Дорогие друзья, уважаемые Екатерина Ивановна, Семен Яковлевич, Владимир Николаевич, рады вас видеть в добром здравии здесь, в этом торжественном зале, и поздравить вас с праздником нашей Великой Победы. И еще одна дата, которая исполняется в этом году: 85 лет Битвы под Москвой. Героическое, историческое событие, участниками, которого были вы. Вы строили оборонительные сооружения, защищали Москву от налетов вражеской авиации, вставали в ряды ополчения. Вы своей грудью прикрыли и защитили Москву. От имени москвичей и себя лично – глубокая вам благодарность. Вы прошли от Москвы до Берлина, прошли всю войну, слава Богу, остались живыми и здоровыми. И после войны вложили свой труд, энергию и талант в восстановление Москвы и нашей страны. Мы гордимся вами", - сказал Собянин.

Семен Яковлевич Люлько в конце мая отметит вековой юбилей. Подростком он строил оборонительные рубежи вокруг Москвы, работал на военном заводе.

"Мне было пятнадцать лет, когда началась война. Копали противотанковые окопы, рвы, противопехотные окопы по 350 километров, по три с половиной тысячи проволочных заграждений, ставили ежи, валили лес, чтобы тяжелая техника не проходила к Москве", - рассказал Семен Яковлевич.

Нагрудный знак из рук мэра получил и Владимир Николаевич Фомин. Ветерану 102 года. В 18 лет он записался в народное ополчение. Связистом доставлял донесения на передовую. Дважды был ранен, попадал в окружение. Прошел от Москвы до Берлина и сделал надпись на стене Рейхстага. Впереди еще десятки вручений во всех уголках страны и за рубежом. До конца декабря памятные знаки получат более 150 ветеранов - защитников Москвы и тружеников тыла.