Мастерская керамики работает на базе Центра реставрации Московского метрополитена

Здесь покрывают глазурью и обжигают. Отвешивают в граммах и протирают через сито. Всё это часть процесса изготовления плитки для станций московской подземки. В Центре реставрации метро недавно открылась керамическая мастерская. В ней собрали образцы декора с десятков станций - платформ и вестибюлей. Жёлтая - с Лубянки, красная - с Рижской, большие и маленькие, в трещинах и сколах. Мастерам предстоит сделать новые, идентичные по цвету и структуре.

"Мы пока что со многими сложными формами работаем - только настраиваем пигментацию, подбираем цвета. Это очень сложно. Может понадобиться до 100, тысячи рецептов", - рассказал Евгений Щеглов, начальник отдела по работе с объектами культурного наследия Центра реставрации Московского метрополитена.

Все результаты аккуратно записывают в тетрадь. Мелочей здесь не бывает. Плюс несколько граммов краски - и оттенок уже не тот. Плотность меньше - покрытие не будет ровным. Поэтому мастер не спеша добавляет глазурь в краситель и тщательно размешивает массу.

Дальше - нанесение глазури из краскопульта, обжиг плитки и калибровка. Когда возможно, работают с готовой белой плиткой. Ну а детали нестандартных форм делают самостоятельно. Мастера оттачивают навыки и готовятся к большим проектам. Например, недавно, для тренировки, воссоздали части панно Евгения Лансере со станции "Комсомольская". На нём - сцена работы метростроевцев. И таких картин под землёй десятки.

"Здесь мы видим и этапы первых пятилеток, это 1935 год и этапы, связанные с Великой Отечественной войной, победой, с освоением космоса. Московский метрополитен - это история, запечатлённая в камне, в бронзе, в стекле, в мозаиках, во фресках, и наша задача сохранить этот учебник истории", - рассказал Андрей Кокшаров, замначальника Центра реставрации Московского метрополитена, лауреат премии Москвы в области реставрации.

Московская подземка известна во всем мире. Туристы восхищаются люстрами, панно, лепниной, мозаикой и витражами, сравнивают метро с музеем. 48 станций являются объектами культурного наследия. А это значит, что при ремонте транспортники обязаны сохранять их исторический вид.

Сейчас работы ведутся на станции метро Лубянка. Мастера заменяют одиночные жёлтые плитки. В разное время их устанавливали вместо утерянных элементов и особо не задумывались о художественной ценности. Но к лету здесь будет однородный бежевый ковёр.

Эта станция - тогда она называлась Дзержинская - была открыта в 1935 году в числе первых на Сокольнической линии. Оригинальное оформление не сохранилось - в 70-х после реконструкции стены покрыли бежевой плиткой. Теперь до завершения работ по её восстановлению осталось совсем немного. А после этого мастерская планирует приступить к реставрации облицовки на станции "Библиотека им. Ленина".