Срок приостановки полетов в аэропорты юга России могут сократить

До 12 мая приостановлена работа 13 аэропортов на юге России. Это произошло в результате попадания украинского беспилотника в здание центра аэронавигации. Как подчеркнули в Кремле, подобные удары лишь подтверждают террористическую сущность киевского режима. Сейчас авиакомпании корректируют расписание рейсов и, по данным Росавиации, срок приостановки полётов может сократиться.

Кадры из Сочи. Аэропорт города в списке тех, где временно приостановлены полёты. На табло - информация об отмене рейсов в Москву, Новосибирск, Стамбул, Петербург. Часть строчек со статусом "рейс задержан". Некоторые пассажиры сразу решили не ждать и сдают билеты. Такая возможность предоставлена.

В целом временно приостановлена работа 13 аэропортов юга России. Под ограничения попали воздушные гавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Причина - попадание украинского беспилотника в здание центра аэронавигации.

Очевидно, чтобы наладить процесс безопасной аэронавигации, нужно время. Судя по заявлению Минтранса, специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее запустить авиасообщение над югом страны, на первом этапе - с сокращенной частотой полетов. И, конечно, этот инцидент рушит планы тех, кто застрял в аэропорту. Перевозчикам поручено задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отменённых рейсов. Кроме того, в случае длительной задержки людей должны расселять в гостиницах и обеспечивать едой.

Согласно международному аэронавигационному предупреждению, задержки продлятся до конца 11 мая. Однако в Минтрансе уже заявили, что сроки могут быть уменьшены. Транзитные рейсы в Турцию, Армению, Египет и Грузию пустили в обход через Казахстан.