Путин направил лидерам стран поздравления по случаю 81-й годовщины Победы

Владимир Путин по случаю 81-й годовщины Великой Победы направил поздравления лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Абхазии, Туркменистана, Южной Осетии, Узбекистана, а также народам Грузии и Молдавии.

В своих посланиях он подчеркнул: в этот день мы воздаём дань благодарности и уважения нашим отцам и дедам, которые сражались плечом к плечу, ценой неисчислимых жертв и лишений приближая долгожданную Победу над нацистскими захватчиками.

Российский лидер также передал слова признательности ветеранам и труженикам тыла, пожелав им здоровья, бодрости духа и долголетия.