Парковки в Москве 9 и 11 мая будут бесплатными

Информация для автомобилистов. 9 и 11 мая парковки в столице будут бесплатными по всему городу. А 10 мая - кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. А также в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме все дни.

В День Победы московских водителей просят заранее планировать свой маршрут. С 5 утра будут закрыты некоторые центральные улицы, набережные, мосты и переулки, прилегающие к Красной площади. А уже с ночи там нельзя будет припарковаться. Кроме того, часть подземных пешеходных переходов через Тверскую улицу могут закрыть. Центральные станции метро будут работать только на вход и пересадку.

Ну а в Минцифры предупредили об ограничениях мобильного интернета и SMS в Москве 9 мая. Это связано с мерами безопасности.