Симона отчитала Тимати из-за отношения к 9-месячной дочери: "А если просто ее в воду бросить, что будет – она потонет?"

Тимати с детьми, мамой и своей возлюбленной Валей Ивановой отдыхает на Мальдивах. Многодетный отец улетел на курорт без нянь и сам возится с девятимесячной дочкой.

Вот только мама рэпера в шоке от того, как Тимати обращается с крохой. Симона сняла его на видео и выставила в Сеть кадры, на которых музыкант учил Эмму плавать. Артист аккуратно окунал девочку в воду. Затем он помог малышке вылезти на бортик, после чего стал поливать ее водой из рта

"Поближе посади к себе", — подсказала Симона сыну. Тимати послушался и подвинулся к Эмме. Но девочка тут же прыгнула папе на руки. Видимо, это был не первый каприз крохи. Рэпер, похоже, немного устал, что девочка не может научиться плавать.

"А если просто ее в воду бросить, что будет – она потонет?" — спросил артист у Симоны.

Мама Тимати от такого вопроса оторопела. Симона решила, что это видео не должно остаться в семейном архиве. Она опубликовала кадры в личном блоге и отчитала сына. "Отец года!!!" — иронично написала Самона.

Напомним, что Тимати воспитывает троих детей. Алена Шишкова родила рэперу дочь Алису, Анастасия Решетова — сына Ратмира, а Валентина Иванова — дочь Эмму