Барановская бросила все и улетела из Москвы

45-летняя Юлия Барановская оставила все дела в столице и на праздники вырвалась из мегаполиса. Юлия улетела на Алтай.

Это не первая поездка Барановской в этот регион. Ведущая неоднократно признавалась в любви к алтайской природе. После одной из предыдущих поездок она рассказывала, как у нее "замирает сердце от увиденного", а красота гор и озер помогает ей полностью перезагрузиться.

Сегодня же, телеведущая похвасталась кадрами из нового путешествия на своей странице в соцсети. "Если ты на Алтае, то и за несколько дней можно прожить еще одну маленькую жизнь", — поделилась Барановская.

На фото Юлия предстала в естественном виде — без фильтров и грамма косметики. Перед камерой ведущая позировала в свободной спортивной одежде и бейсболке. При этом выглядела она отдохнувшей и счастливой. А мелкие морщинки вокруг глаз лишь украшают ее, придавая внешности индивидуальность.

Ранее ведущая признавалась, что не любит пользоваться косметикой в повседневной жизни. Мол, с нее хватает рабочего грима.

Барановская не скрывает, что пользуется услугами косметологов. Уколы красоты и инъекции ботокса помогли ей сохранить молодость. При этом Юлия уверяет, что пока не делала ни одну пластическую операцию на лице, хотя не исключает, что в будущем может решиться на подтяжку.