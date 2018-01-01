21-летняя дочь выросла копией Юлии Волковой из "Тату"

41-летняя экс-солистка группы "Тату" редко балует поклонников семейными фотографиями. Артистка тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Однако сегодня Юлия сделала исключение и разместила в своем микроблоге кадр, для которого позировала вместе со старшей дочерью на улице.

Для прогулки мама с дочкой выбрали похожие образы: джинсы, кожаные куртки и расслабленный городской стиль. Это подчеркнуло, насколько Виктория стала похожа на звездную маму. Правда, темноволосая красавица выросла выше Юлии.

"Ура! Наконец-то в городе весна! И мы сразу с моей любимой девочкой помчали гулять. Любите, творите, наслаждайтесь и улыбайтесь!" — подписала фото солистка группы "Тату".

Наследнице Волковой уже 21 год. Певица родила девочку, когда ей самой было всего 19. Отцом малышки стал телохранитель Павел Сидоров, с которым тогда артистка состояла в отношениях.

Также Волкова растит 18-летнего сына Самира, которого родила от бизнесмена Парвиза Ясинова. Но счастье в итоге артистка обрела с другим мужчиной. В 2018 году Юлия снова вышла замуж. О муже певицы известно очень мало — он живет за границей и занимается бизнесом.