Песков опроверг отзыв аккредитации у иностранных СМИ перед Днем Победы

Состав журналистов, аккредитованных для освещения Парада Победы на Красной площади, был ограничен, поскольку само мероприятие 9 мая пройдет в усеченном формате. Об этом рассказал в пятницу, 8 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля назвал ложью публикацию Spiegel о том, что российские власти якобы лишили аккредитации корреспондентов иностранных СМИ, хотя сначала разрешили им освещать Парад Победы. Как подчеркнул политик, германское издание "дает неверную информацию".

В действительности ни у кого не была отозвана аккредитация: "Международные агентства будут там присутствовать, международные агентства будут получать видеосигнал, поэтому никаких ограничений на получение информации о параде, на получение видеосигнала и так далее нет" (цитаты по ТАСС).

Тем временем подготовка к главному Параду Победы подходит к завершению. Утром 9 мая пройдут парадным расчетом по Красной площади, в числе прочих участников торжеств, наследники Великой Победы — ветераны спецоперации, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны.

На праздник съезжаются высокопоставленные гости из целого ряда других государств. Однако не будет на торжествах в Москве премьер-министра Армении Никола Пашиняна — тот еще в апреле проинформировал российские власти о том, что не сможет принять приглашение, так как в его стране стартует предвыборная кампания.