Легендарная певица Бонни Тайлер в коме после операции

Бонни Тайлер попала в больницу еще в конце апреля. На днях ей провели операцию, после которой 74-летней артистке стало хуже.

В настоящее время Бонни Тайлер в коме. Медики не дают никаких прогнозов. Примечательно, что поначалу после операции состояние легендарной певицы оценивалось как стабильное, но затем ей стало хуже, сообщает издание Correio da Manha.

Несмотря на почтенный возраст, Бонни Тайлер продолжала работать. Кроме того, артистка активно вела свои странички в социальных сетях. Возрастная певица даже успевала заниматься благотворительностью. Теперь же многочисленные поклонники по всему миру молятся за то, чтобы ей стало лучше.

Напомним, Бонни Тайлер (кстати, это псевдоним, на самом деле артистку зовут Гейнор Хопкинс) - валлийская певица, прославившаяся характерным хриплым голосом. Популярность к исполнительнице пришла с выходом альбома The World Starts Tonight в 1977 году и синглов Lost in France и More Than a Lover. Ее песня It’s a Heartache 1978 года достиг четвертого места в UK Singles Chart и третьего места в американском Billboard Hot 100.

Также хитами певицы стали такие композиции как Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero.

