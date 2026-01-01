В России стартовал детский месячник "Уступи дорогу поездам!"

В период с 1 по 31 мая 2026 года на сети ОАО "РЖД" проходит масштабная профилактическая акция — детский месячник "Уступи дорогу поездам!". Мероприятие направлено на формирование у несовершеннолетних культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, снижение риска травматизма и предотвращение опасных увлечений, таких как зацепинг и руфинг.

Запланировали широкий перечень событий, охватывающий как просветительскую, так и практическую работу. В частности, распространение среди населения информационных буклетов и памяток по безопасности в зоне движения поездов, открытые уроки, встречи и беседы с участием представителей ОАО "РЖД", транспортной полиции и органов власти, родительские собрания в образовательных учреждениях с раздачей наглядных материалов.



Также пройдет викторины, конкурсы, интеллектуальные игры, квесты и показ тематических видеороликов, привлечение студентов старших курсов профильных вузов для общения с детьми по принципу "равный обучает равного", экскурсии в музеи железнодорожного транспорта, подразделения МВД, на детские железные дороги, создание на сайтах и в соцсетях образовательных учреждений специальных разделов по безопасности на транспорте, профилактические беседы с подростками, интересующимися экстремальными увлечениями, при участии психологов, мониторинг соцсетей для выявления групп, пропагандирующих зацепинг и руфинг, с целью их блокировки, совместные рейды транспортной полиции, работников РЖД и представителей местного самоуправления, информирование граждан о мерах административной и уголовной ответственности за нарушение правил поведения на железной дороге.