Совершенно поседевшему отцу приходится оправдываться за Ивана Урганта

Вот уже несколько лет шоу Ивана Урганта на "первой кнопке" не выходит в эфир. А ведь в свое время оно было одним из самых успешных и популярных.

Впрочем, без работы искрометный шоумен не сидит. Он колесит по миру с концертами. Ему составили компанию звезды передачи "Вечерний Ургант" Алла Михеева и Александр Гудков.

И все же в новом интервью отец Ивана Андрей Ургант дал понять, что ему приходится оправдываться за сына. По его словам, каждый свой концерт он начинает словами "Ваня в Москве". "Просто предвосхищая и сразу отсекая все вопросы. В зале хохот и аплодисменты, потому что понятно, о чем речь", - объяснил артист.

По словам Андрея Урганта, его сын не эмигрировал, он продолжает жить в России, несмотря на все слухи, которые вьются вокруг него. "Даже мысли у него не было куда-то уезжать. Во всяком случае, у меня такая информация. А если бы была другая, я бы просто промолчал", - заявил актер в интервью Станиславу Логунову.

При этом он подчеркнул, что сам Иван Ургант очень переживает из-за того, что в Сети то и дело судачат о его отъезде из страны.

Отметим, что Андрей Ургант сильно изменился. Он отпустил волосы, которые выглядят совершенно седыми.

