Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил о готовности принять на себя ответственность за происшествия с украинскими беспилотниками — они упали на латвийской территории, причем местная система противовоздушной обороны не сработала.

Как заявил политик, "дроны должны быть сбиты — это прежде всего ответственность командующего вооруженными силами и моя как политического руководителя".

Поскольку система ПВО не сумела защитить страну и граждан, Спрудс инициировал служебную проверку и затребовал инспекцию системы оповещения.

Решение о дальнейшей судьбе министра обороны предстоит принять парламенту Латвии — на рассмотрение сейма оппозиция уже внесла представление об отставке политика, сообщает LTV.

На этом фоне особенно цинично прозвучало заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги в соцсетях. Он заявил, что "если подтвердится", что это были украинские беспилотники, "мы принесем наши самые искренние извинения нашим латвийским друзьям". Сибига предложил отправить в Прибалтику украинских экспертов по ПВО для "непосредственного укрепления безопасности воздушного пространства" соседей.

Падение на латвийской территории украинских дронов стало причиной экстренного созыва заседания правительства. При этом глава кабмина Эвика Силиня отказалась признать вину киевского режима в случившемся, заявив, что виновата Россия, поскольку она — "агрессор".

До того Министерство обороны Латвии уверяло, что не участвует в планировании и организации ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. Сообщения о предоставлении украинской армии коридора для атак российской территории с воздуха ведомство назвало элементом кампании по дезинформации.