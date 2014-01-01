Елена Ваенга выступила на патриотическом концерте и всех сразила своим видом

Елена Ваенга – настоящая любимица отечественной публики. И дело не только в творческих талантах звезды, но и в ее умении искренне и открыто общаться с фанатами. Неизменно на своих концертах артистка не только проникновенно исполняет свои песни, но и разговаривает со зрителями, тем самым укрепляя контакт.

Какое-то время певица была одной из самых успешных и востребованных исполнительниц на нашей эстраде. Сейчас Елена Ваенга несколько ушла в тень. Она продолжает много работать. Ее график расписан на месяцы вперед. Очень много времени певица проводит на гастролях.

Однако сейчас артистка приняла участие в историческом спектакле "Солдатские сны", премьера которого накануне, 7 мая, состоялась в Национальном центре "Россия". На сцену Елена Ваенга вышла в светлом сиреневом платье, а волосы распустила.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В Сети многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах артистке. По их мнению, Елена Ваенга является одной из тех редких представительниц отечественного шоу-бизнеса, кто старается лишний раз не прибегать ни к каким ухищрениям, чтобы продлить молодость. Фанаты похвалили Елену за естественность и высказали утверждение, что выглядит она прекрасно.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>