Неустойчивую погоду пообещали россиянам предстоящим летом

Вероятность того, что предстоящим летом погода будет устойчивой, крайне мала. Об этом предупредила в пятницу, 8 мая, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Как уточнила метеоролог в интервью "Известиям", пока говорить о конкретных показателях температуры и влажности на лето рано, однако, по всей видимости, россиян ожидает "чередование волн тепла и холода, а также периодов сухой и дождливой погоды — с ливнями и грозами".

Гидрометцентр ожидает положительных температурных аномалий на протяжении всего лета, причем с учетом потепления климата эти процессы будут проходить достаточно ярко, подчеркнула Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что "говорить о том, что лето будет однородно теплым — такого говорить нельзя по определению". Обещать и чрезвычайно жаркое лето специалист не стал, хотя "один из месяцев — я не буду уточнять, какой — совершенно определенно будет".

Академик Российской академии наук Владимир Клименко отмечал, что "мы живем в необыкновенно теплую эпоху". Привычные сроки наступления весны и лета в Москве и Подмосковье сдвигаются. Смещение реального начала сезонов почти на целый месяц относительно календаря — не случайная аномалия, а устойчивая тенденция.