Верка Сердючка зарабатывает на секретных корпоративах втайне от Зеленского

В апреле-мае Верка Сердючка (она же Андрей Данилко) со своим коллективом гастролировала по Америке. Скоро ей предстоит поездка в Европу.

Артистка не скрывает, что все выступления ей приходится согласовывать с администрацией Владимира Зеленского, которая не только заботится о том, чтобы на мероприятия не приходили русские зрители, но и требует отдавать часть доходов в общую казну. Иначе могут не выпустить из страны.

Однако SHOT утверждает, что Верка Сердючка зарабатывает на тайных корпоративах, "в обход" Владимира Зеленского. Более того, артистка и ее группа готовы выступить и перед русскими зрителями, но при условии, чтобы заказник пройдет в той же стране, где накануне был концерт в рамках тура, согласованного с украинскими властями.

За корпоратив бывшая проводница берет 50 тысяч долларов, требует продлить отель, обеспечить суточные и купить билеты в бизнес-класс для себя и ее "мамы".

Напомним, что зимой прошлого года стало известно, что украинские власти запретили Верке Сердючке покидать страну ради выступлений на корпоративах. Уехать артист мог только с разрешения Министерства культуры и только при соблюдении четырех условий: выступать Сердючке разрешено исключительно на благотворительных концертах, а собранные средства забирают власти Украины. Кроме того, во время концерта Верка должна обязательно выступить "в поддержку своей страны".

