Соединенные Штаты не желают тратить время и силы на процесс, который не продвигается вперед. Так госсекретарь США Марко Рубио высказался в пятницу, 8 мая, о дальнейшем участии в попытках дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Глава Госдепартамента оговорил, что "если мы увидим возможность выступить в качестве посредника и что это приблизит обе стороны к мирным договоренностям, то мы хотели бы это видеть".

Буквально за день до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков благодарил американцев за посредничество по Украине, а также выражал надежду на то, что "эти услуги доброй воли и услуги тех, кто способствует переговорному процессу, Вашингтон продолжит" (цитаты по РИА Новости).

Также российские власти подчеркивали, что стороны понимают суть необходимых решений, поэтому дальнейшие попытки убеждать друг друга во многом теряют смысл. Только соответствующее решение со стороны Киева и Владимира Зеленского могло бы значительно продвинуть процесс урегулирования.

При этом Киев уже понимает, что дальше будет только хуже для него, поэтому отсюда и истерика у украинских властей. Дмитрий Песков отмечал, что Москва в очередной раз предложила киевскому режиму принять решения, которые позволят выйти на заключение мирного договора.