Роспотребнадзор объяснил, почему россияне могут не бояться хантавируса

На территории России и сопредельных государств имеются природные очаги хантавируса, но циркулирующие в них серотипы вызывают инфекцию, которая от человека к человеку не передается. Об этом в пятницу, 8 мая, рассказали в Роспотребнадзоре.

Ведомство уточнило, что речь идет о возбудителе, который может передаться человеку только при контакте с грызунами и вызывает у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). Вероятность того, что хантавирусы начнут мутировать и передаваться от человека к человеку, крайне низка.

Система Роспотребнадзора готова к оперативному выявлению и реагированию в случае завоза хантавирусов, схожих с вариантом "андес", вызывающих хантавирусный кардиопульмональный синдром (ХПС). Именно из-за него скончались три человека на круизном лайнере в Атлантике.

Россиянам это не грозит, поскольку основным переносчиком штамма хантавируса "андес" является длиннохвостый рисовый хомячок. В нашей стране этот вид грызунов никогда не встречался, рассказал в комментарии РИА Новости главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

В любом случае, в России предостаточно тест-систем для диагностики хантавирусных инфекций — отечественные специалисты готовы оперативно выявлять и локализовать случаи заболевания.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Еврокомиссия заверили, что предпринимают все необходимые меры для купирования угрозы общественному здоровью. Бояться нечего, нет никаких оснований полагать, что зантавирус может спровоцировать эпидемию.