"Это вообще отдельная песня!": жена раскрыла неприглядные детали развода с Павлом Буре

Когда-то Павел Буре считался не только одним из самых привлекательных российских спортсменов, но и завидным холостяком. Ему приписывали романтические отношения с разными женщинами, в том числе с Анной Курниковой, Ксенией Собчак и даже Ириной Салтыковой.

Однако женился Павле Буре только в 2009 году. Его избранницей стала Алина Хасанова, с которой хоккеист познакомился на отдыхе в Турции. Через четыре года в семье появился сын Павел. Дочь, родившуюся в 2015 году, назвали необычным именем Палина — комбинацией имен обоих родителей. В 2018 году у Буре и Хасановой появился третий ребенок, дочь Анастасия.

И тут зимой как гром среди ясного неба грянула новость, что Буре расстался с женой. Говорят, пара разругалась в пух и прах и теперь делит детей.

Впервые высказалась о разводе Алина Буре. В своем личном блоге она раскрыла некоторые детали. В частности, она дала понять, что к расставанию приложила руку свекровь.

"Это вообще отдельная песня! Она, к моему большому сожалению, практически никак не участвовала в жизни моих детей и не поддерживала меня, но активно участвовала в жизни своего сына, очень много лезла к нам в отношения, что очень зря! Сегодняшние последствия тоже благодаря ей, увы!" - заявила жена Буре.

Также она намекнула, что прославленный хоккеист уже давно не оказывает финансовой поддержки, и Алина одна содержит детей. И все же она признала, что была счастлива с Буре. Но со временем, по ее словам, "люди меняются".

"Я с 17 лет с человеком, отдала все самое лучшее, любила больше всего на свете, и я очень благодарна, что у нас было это прекрасное время! У меня были две церемонии свадьбы, в браке родились желанные, любимые дети, и я была самым счастливым человеком!.. У меня было то, что у многих нет! Я за все благодарна Богу!" - заключила Алина.

