Философ Михаил Эпштейн* признан в России иноагентом

Министерство юстиции России опубликовало в пятницу, 8 мая, обновления в реестр иностранных агентов. Соответствующий статус получили пять человек и одно юридическое лицо, при этом три организации исключены из реестра.

Как уточняет Минюст на своем официальном сайте, иностранными агентами признаны философ Михаил Эпштейн*, политик Антон Михальчук*, активисты Андрей Агапов* и Евгений Малюгин*, специалист в области биоинженерии Игорь Ефимов*, а также новостной ресурс Cyprus Daily News*.

При этом ООО "Честные выборы", Пензенский региональный общественный благотворительный фонд "Гражданский союз" и ООО "Первое антикоррупционное СМИ" исключены из реестра иноагентов в связи с ликвидацией.

Ранее спикер российского МИД Мария Захарова в ответ на вопрос, является ли присвоение гражданину или организации статуса иноагента "мерой зеркальной или является способом защиты суверенитета", назвала справедливым и то, и другое. По ее словам, это ответ защитного характера, выработанный с учетом мирового опыта.

* физическое или юридическое лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр