Москва беспощадно ответит нацистам, если они попытаются сорвать празднование Дня Победы, предупредил глава МИД Сергей Лавров. На Западе, отметил он, все чаще звучат призывы повторить опыт Гитлера и воспользоваться методами фашисткой Германии. Однако, подчеркнул, Лавров, нацизм будет побежден в каком бы обличье он ни возрождался. Так, некоторые лидеры настойчиво пытаются стереть память о разгроме фашизма и воинах, заплативших жизнью, за свободу Европы.

Очередные кадры принудительной мобилизации, прозванной на Украине "могилизацией". На этот раз из Днепропетровска, где людоловам из ТЦК приходится отбиваться от прохожих. В ход они пускают перцовые баллончики. В ответ по машинам военкомов летят камни.

Подобная картина давно уже по всей Украине. Но европейскому зрителю такое стараются не показывать, дабы не очернять образ Зеленского, который ездит в верные ему войска. Беседует с солдатами. И лично контролирует дела на фронте.

"Заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на передовой. Несмотря на объявленное прекращение огня, враг не уменьшил интенсивности штурмовых действий", - сообщил Владимир Зеленский.

И в это вранье западный обыватель охотно верит. Хотя на деле Россия вынужденно реагирует на те обстрелы и воздушные атаки, которые Киев после перемирия только нарастил. И явно не без одобрения европейских спонсоров, для которых окончание этого конфликта является катастрофой. В чем они открыто признаются.

"Если боевые действия прекратятся, Россия сможет перебросить силы, выиграть время на восстановление, накопить больше боеприпасов и нарастить производство. Именно в этом заключается опасность", - говорит Алекс Каролис, говорит замминистра обороны Литвы.

На самом же деле опасность заключается не в том, что Россия может напасть на Европу, а в том, что европейские лидеры не успеют освоить военные бюджеты, уже выделенные под эту мифическую угрозу. А украинский конфликт дает им время. Об этом неоднократно говорили и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. И глава европейской дипломатии, в пятницу посетившая Молдавию, власти которой запретили празднование дня Победы. За что Кая Каллас, разумеется, похвалила президента Санду.

"Если бы после 9 мая, когда война закончилась, Иосиф Сталин сказал нашим странам: "Вы свободны, вы можете идти своим путём, с независимостью и тем государством, которое вы хотите", тогда мы тоже могли бы считать это Днём Победы. Но поскольку для наших стран после этого начались новые репрессии и трагедии, это невозможно воспринимать как праздник победы", - заявила она.

Уже давно понятно, что многим европейским лидерам этот праздник, словно, кость в горле. Фридрих Мерц, поздравляя сегодня Германию с днем освобождения от нацизма, даже не упомянул о решающей роли СССР. Зато про создание самой сильной армии в Европе, немецкий канцлер говорит на каждом углу.

По словам министра иностранных дел России, "многие в Европе уже не стесняясь, призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и готовят очередное нападение на нашу страну".

"С каждым днём всё больше проблем пытаются создать те, кто сделал из Зеленского прямой инструмент, наконечник той агрессии, которую Запад вынашивает против нашей страны, которую он, по сути, уже начал, вооружая этот нацистский режим в Киеве и предоставляя ему самые смертоносные вооружения. Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет", - сказал Сергей Лавров.

Впрочем, надежда на дипломатическое урегулирование, в том числе и украинского конфликта, пока еще сохраняется. По данным издания Financial Times, Евросоюз, возможно, собирается возобновить переговоры с российским руководством. В Кремле, впрочем, заявили, что о такой инициативе им ничего неизвестно.

"Российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля наших отношений. Инициатором этого был именно Брюссель и отдельные европейские столицы. Но так же, как неоднократно говорилось Путиным, после той позиции, которую заняли европейцы, сами такие контакты мы инициировать не будем", - сказал Дмитрий Песков.

Но к переговорам Москва все же готова. Правда, встреча ради встречи Россию вряд ли интересует. Наша страна настроена, прежде всего, на результат, в очередной раз подчеркивая, что добиться целей СВО мы продолжим военным путем.